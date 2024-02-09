國道初一估10路段易塞 省道9路段湧車潮

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）明天是大年初一，根據中央氣象署預報，大部分地區天氣晴朗，國道及省道將有大量出遊車輛。高速公路局預估國道10處路段易塞車，公路局預測省道9處路段也將湧車潮。

根據氣象署天氣預報圖，明天水氣明顯減少，西半部大部分地區可見到陽光，東半部雲量較多，適合走春活動或出遊。

高公局說，國道明天有10處路段易壅塞，南北向國道包括：國道1號南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國道3號南向土城-關西、快官-霧峰，北向草屯-霧峰；國道5號南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林。

東西向國道易塞路段為，國道10號東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端。

高公局明天實施的管制措施，主要是清晨5時至中午12時封閉部分匝道，包括國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺及國5南向石碇、坪林南向入口匝道。

公路局預估，明天部分銜接國道及新春參拜熱點周邊路段將陸續出現車潮，包括：台74線台中環線接國3交流道、台64線接國3中和交流道、台18線中埔交流道、台86線國1仁德交流道及國3關廟交流道、台88線鳳山~五甲等路段易壅塞。

另外，台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段，公路局預估全天有走春車潮。

公路局說，明天清晨5時至下午3時，在台9線蘇花路廊雙向實施禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，將有效縮短行車時間，民眾可多利用。

不過，國道客運目前售票情況不佳，公路局統計，西部國道客運尚有73.39%空位，東部國道客運尚有81.76%空位。（編輯：唐聲揚）1130209

（圖取自facebook.com/thbroad）