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蘇花路廊南下車潮最高峰 估大年初一凌晨起湧現

2024/2/9 17:11
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）公路局東區養護工程分局今天表示，蘇花路廊南下路段將在明天迎接車潮最高峰，以旅遊為主，車多壅塞時段為凌晨4時至下午2時，建議用路人避開車潮。

公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心主任陳國正說，今天是春節連假第2天，蘇花路廊全線車流大致順暢。迎接明天開始出遊的人潮與車潮，大年初一將是蘇花路廊南下路段車潮最高峰，用路人若不想塞車，可延後至初二或初三南下，避開車多時段前往花蓮。

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公路局東區養護工程分局也針對蘇花路廊南下部分預估，初二車多壅塞時段為清晨6時至中午12時；初三車多壅塞時段為上午7時至下午3時。

至於蘇花路廊北上部分，初二車多壅塞時段為下午2時至5時；初三車多壅塞時段上午10時至晚間9時。初四車多壅塞時段為上午10時至隔日凌晨2時，初五車多壅塞時段為上午10時至深夜11時，請規劃通過蘇花路廊的用路人參考，呼籲用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛，或多搭乘大眾運輸。（編輯：唐聲揚）1130209

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