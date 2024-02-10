大年初一走春車潮湧現 國道開放33處路肩行駛
2024/2/10 09:54
（中央社記者邱祖胤台北10日電）今天是大年初一，凌晨0至5時平均交通量為平日2.4倍，為疏導車流量，高公局開放國道33處易壅塞路段路肩行駛，並實施多項疏導措施，建議西部南向用路人12時後出發、國5南向17時後出發。
高公局今天表示，開放路肩部分包括國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩33處。
此外，國道部分系統交流道將於5-12時封閉，包括國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺及國道5號石碇及坪林南向入口。
替代道路部分，國道5號往坪林地區建議改走9號省道；國道1、3號新竹往返台南地區建議改走61號快速道路；國道6號南投往返台中地區建議改走63號省道；國道3號峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統，建議改走74號快速道路或國道4號。
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高公局預判今天上午重點壅塞路段為國道1號南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰；國道5號南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國道10號東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。
高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國道5號南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。（編輯：郭諭儒）1130210
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