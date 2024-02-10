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天氣轉多雲到晴 台中以北、金門探10度以下

2024/2/10 09:56（2/10 10:06 更新）
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圖為民眾穿著保暖在新北三峽祖師廟外拍照。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北10日電）中央氣象署預報，今天起水氣持續減少，多數地方恢復成多雲到晴的天氣；因為持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台中以北及金門有局部持續攝氏10度左右或以下機率。

氣象署指出，10日（大年初一）水氣持續減少，除了東半部地區、恆春半島以及西半部山區偶有零星降雨之外，其他地方恢復成多雲到晴的天氣。

溫度方面，持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象署預測，西半部及宜蘭為低溫11到13度，其他地區14到16度，北部局部地區有10度以下氣溫發生，白天氣溫略為回升，北部及宜蘭、花蓮高溫16、17度，其他地區可到19到24度。

氣象署也發布低溫特報及燈號，橙色燈號（非常寒冷）包含新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市及金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，提醒民眾出門注意防範。

黃色燈號（寒冷）則是基隆市、彰化縣、南投縣及宜蘭縣，有10度以下氣溫發生的機率。

另外，接下來11日（大年初二）、12日（大年初三）部分，氣象署預計，仍受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷，西半部日夜溫差大，預計台南以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他地區14、15度，民眾仍要注意保暖。（編輯：郭諭儒）1130210

#台中市
#宜蘭縣
#中央氣象署
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