林業署推薦龍吟瀑布等走春好去處 太平山拉拉山入園還能拿紅包

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）春節將至，出國旅遊可能遇上機師罷工風險，農業部林業及自然保育署推薦至國家森林遊樂區等地踏青，除了有買電子門票入園送限量紅包活動，並介紹多處龍年景點增添走春樂趣。

林業署發布訊息指出，甲辰龍年即將來臨，推薦民眾把握春節連假到國家森林遊樂區遊玩，從大年初一起，凡購買太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南等12處國家森林遊樂區電子門票，入園即贈送「美好森活，欣欣向龍」限量紅包。

林業署並推薦多處臥虎藏「龍」神秘景點，預祝民眾龍年走春龍光煥發。

首先是富源國家森林遊樂區的龍吟瀑布、龍吟吊橋。林業署指出，此橋以俐落的垂懸弧線跨越富源溪，行走橋上可飽覽溪水潔白清澈、在日治時代因而被譽為「白川」的富源溪全貌，並鳥瞰腳下隆隆作響的龍吟瀑布。

春節將至，林業署推薦多處臥虎藏「龍」神秘景點，其中富源國家森林遊樂區的龍吟吊橋，可從橋上飽覽溪水潔白清澈、在日治時代因而被譽為「白川」的富源溪全貌，並鳥瞰腳下隆隆作響的龍吟瀑布。（林業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年1月25日

其次是大農大富平地森林園區的龍貓隧道。林業署說明，園區內濃綠成蔭的林間步道有如金龍蜿蜒，園區南環自行車道約6.5公里處，氣氛像極了動畫裡的龍貓隧道，已是熱門打卡景點，可拍照留念。

墾丁國家森林遊樂區的銀龍洞，園區裡有全台少見的高位珊瑚礁森林及全國最大的石灰岩洞，千萬年來風吹雨淋，產生了一系列仙洞、一線天、銀龍洞等石灰岩景觀，穿梭其中，可鍛鍊矯健身手、走春甩油。

雲林縣的龍過脈森林步道，當地山脈稜線就像1條龍背脊，到濁水溪與清水溪交會口時，又像神龍汲水而得名；不僅步道上有豐富多元的自然人文景觀，登上龍脊，可眺望雲林地區及八卦山山脈，並有機會看到大冠鷲、台灣獼猴及珍貴的八色鳥。

另外，林業署說，從嘉義市區出發，一路蜿蜒至阿里山國家森林遊樂區的阿里山林業鐵路，更像是1條盤亙山頭的巨龍，串聯著百年林業興盛，過年期間也有舉辦一系列人文、文創主題活動。

林業署提醒，除夕當天各森林育樂場域，只有武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；觀霧、八仙山國家森林遊樂區休園，但住宿山莊仍開放入住，其餘場域則休園1天。

相關活動與免費接駁車資訊，可至林業署春節連假期活動資訊網頁查詢。開休園情形及各園區管制措施，可至台灣山林悠遊網閱覽。（編輯：管中維）1130125