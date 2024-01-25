春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

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（中央社網站）年關將至，家家戶戶準備大掃除迎接新年，當整理出不穿的衣物時，可以怎麼處理？是當一般垃圾丟棄還是能做資源回收？離家最近的回收點在哪裡？中央社整理舊衣回收相關QA，陪你除舊布新過好年。

哪些舊衣可以回收？

外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等，只要經過清潔整理都可以回收；但破損、老舊的衣物不具回收價值，請勿丟入回收箱。

哪些東西不能回收？

棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、鞋襪、窗簾、桌（浴、毛）巾、圍裙、地毯、踏墊、毛線、皮帶、腰帶、皮包、手套、坐墊、絨毛玩具、布偶、布袋、布條等其他紡織品屬於一般廢棄物。

舊衣回收管道有哪些？

除了清潔隊資源回收車、地方政府設立的舊衣回收箱以及民間的二手衣回收站點，部分服飾業者門市也有回收服務。

怎麼找住家附近的舊衣回收站點？

進入環境部資源循環署的「不用品藏寶地圖」網站，點選「舊衣類」，就可以找到全台超過7000個舊衣回收站點資訊。

民眾可以點選「舊衣類」或「舊衣回收箱」，搜尋附近的舊衣回收站點及回收箱。（圖取自環境部資源循環署網頁recycle.moenv.gov.tw/utmap）

另外，許多縣市也設有專屬藏寶圖入口網站，也可搜尋相關資訊：台中市、南投縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣

回收後的舊衣會送去哪裡？

舊衣經過整理分類後，堪用的衣物將捐贈、販售給國內有需要的民眾，或販售至國外再使用；也可能作為次級利用，製成抹布、填充料等；剩餘部分進行能源回收。

舊衣回收箱滿了怎麼辦？

如果發現舊衣回收箱已經被投滿，請撥打回收箱上的連絡電話，通知回收箱設置單位或地方環保局處理。在相關單位處理完成之前，請尋找附近站點或以其他回收方式處置手邊的舊衣物。

近期也有民眾表示，上網搜尋舊衣回收或舊鞋回收時，跳出回收換現金的訊息，同樣循邀請加入銷售群組、營造獲利假象、要求先匯款至詐團帳戶的詐騙模式，並騙取民眾個資，提醒民眾注意別上當受騙。（編輯：張珈爾）1130125