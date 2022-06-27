二手衣轉生術／衣服也要慢時尚 分類回收循環使用正流行

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（中央社記者張雄風台北27日電）舊衣爆量，環保署將設舊衣分選廠，挑出合適材質再製成人造纖維，變成新衣的原料；或是降階使用，改製成不織布或抹布；然而從源頭減量管理，還要思考慢時尚與環保的連結。

這幾年舊衣外銷生意不好做，行政院環境保護署分析，主要是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際貨櫃價格高漲，以及部分原輸入國扶植當地成衣產業；前者在近期疫情稍有舒緩，國際貨櫃運費可望慢慢恢復正常，後者則為開發中國家正常發展現象。

官方統計去年舊衣回收量大約7.6萬公噸，為了解決回收舊衣逐年增長，循環去化管道卻不足的問題，環保署持續加強回收舊衣，同時規劃朝向多元化再利用延續壽命，也要導入慢時尚、減碳的觀點，教育消費者。

環保署進一步表示，將導入智慧化回收設備輔以人工，分選如聚酯及尼龍等料源，供化纖大廠物質循環利用再製成衣，以及棉質料源作為擦拭用途；目前國內有3家人造纖維廠可生產，包含遠東、南亞、新光，皆有技術 ，可惜料源不穩定，每家實際生產量不一。

最後終的去化方式，則是配合推動能源化利用作為SRF（固體再生燃料）料源，以擴大回收舊衣之去化管道，提高整體收益。

如何做到從一年上萬噸的舊衣分選出想要的材質，計畫團隊成員、財團法人紡織產業綜合研究所檢測及驗證部永續驗證組組長李若華告訴中央社記者，其實分選機台在歐洲有原型機，但造價不菲，不可能引進。

李若華表示，3年前由紡織業者、回收商、光學業製造商等共同組成「共創實驗室」，首年一致目標是先設立紡織專業分選廠，接著第2年在生產、製造上所面臨的問題再深入討論，今年則是再納入商業機制進行討論。

李若華說，其實舊衣回收也有分級，市面販售的舊衣，是由回收商會先分選，能流通的會在市場上再流通，不能流通的才會進入後端處理；後端可能進入紡織產業再製、又或是降階成為不織布或抹布等；最後真的無法再利用的，才會進入SRF能源化，最終的目標是零廢棄。

然而，李若華也提到，真正要在產業中達到循環的目標，預估要到2030年，現在要克服的問題還很多，不是一蹴可及。

畢竟商業模式還是希望能有獲益，才能吸引更多業者參與、投資；李若華估計，如果明年能成立分選廠，預計2025年能銜接品牌的要求，再生聚酯纖維用量由14%提升至45%。

李若華指出，專業的分選廠除了舊衣，也包含工廠廢棄的布料、次級品、庫存貨等，都能回收處理；如果這些機制、軟硬體都能完善，是有機會做到全材質回收，也希望台灣能做這樣的示範。

由最初的共創實驗室啟動，李若華表示今年會有「台灣循環紡織聯盟」陸續轉型，未來將由此為主，繼續關注永續生產。

除了後端處理，李若華也建議消費者「買需要的、而不是買想要的」。她提到，其實歐洲正在對消費者進行的訓練，在洗標上標注碳排量、用水量，有視覺化的資訊，讓消費者能選擇更環保的產品。

李若華進一步說明，隨著這股「慢時尚」風吹起，消費者第一步先依照洗標洗滌，延長產品使用的生命週期；再來要注意產品是否會對環境造成衝擊；最後則是關注材料來源，如聚酯纖維可能來自於舊衣、保特瓶或是原生料，是否能追溯履歷。（編輯：陳政偉、陳清芳）1110627