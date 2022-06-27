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（中央社記者張雄風台北27日電）時裝界往往令消費者覺得「衣服永遠少一件」，卻也有設計師挑戰模組化、單一材質的設計，以及再製新造型，發想源頭減量，實踐「永續時尚」，目標是讓成衣在循環鏈中零廢棄。

「picupi 挑品」是台灣第一個致力於面向公眾倡導永續時尚、設計和綠色生活的推廣平台。創辦人張倞菱自去年起開辦永續時尚種子設計師聯展，今年更加碼培訓計畫，希望設計師在創作之初，就理解搖籃到搖籃，為明日的衣櫃減壓。

張倞菱告訴中央社記者，今年培訓計畫中，邀請循環設計的講師，自1月起在網路徵件，對永續時尚有興趣的品牌或是一般人，上過課程之後才做出作品展示。

何謂永續時尚，張倞菱舉例，如單一材質、易拆解或模組化設計，在版型設計上就有零廢棄版型，假設這個產品不再被使用，剩下的成品該如何執行，怎麼進入回收系統、重複利用。

然而這樣的想法卻難在現在的設計界中推廣。張倞菱坦言，目前願意投入的品牌和設計師很少，一來對於品牌來說要改變本身就不容易，是有一些門檻；二來大部分的設計師會覺得在設計時綁手綁腳，和原本的創意發想不同，不想被框架限制。

此外，單一材質也會讓設計師困擾，如特定材質只能乾洗，就擔心某些化學物質造成污染，諸如種種限制，因此雖然設計師都對永續有興趣，但實際執行到一半就打退堂鼓。

張倞菱認為，永續時尚其實是具有商業價值，新的概念是可以發展產業鏈，包含服務流程改變。

舉例來說，本來只是破洞，但成品卻是刺繡服務，是re-make的概念，是一種加值的服務，這突顯出維修其實是「升級」，不只是修復，而是提供部分的改造服務

另一個例子是二手牛仔褲再製，成本最高的部分是在拆解、拼接，因為這全部都需要人力，才能提供再製使用。若只是拿一塊新面料，根本不用這些成本。

張倞菱說，在做這些服務之前，若是源頭設計就能減少拆解的過程，就等於節省時間、成本，才能回饋到消費者，費用不會這麼高。

設計界新血石劭菁，加入業界約2年，也是今年永續時尚種子設計師聯展的參展設計師之一。她告訴中央社記者，可以預見未來在職業生涯中，永續時尚是一定會面臨、接觸到的，與其未來再遇到，現在開始會比較有方向。

談到這次獲選的作品，石劭菁表示，設計初衷想要減少車縫，減少後續回收時人力的負擔，也是減少成本，後來發展成拆解每個部位、改用組合的方式完成，如肩膀部分用扣子和編織線扣住，這整套服裝主要是用4片布料組合而成，再用扣子、腰帶固定，任意替換。

石劭菁也提到，快時尚是週週有新品，真的很壓榨設計師，如果手工較複雜的成品就沒辦法大量生產，像是襯衫材質比較粗糙、容易變型，過季後很容易被丟棄；但若是好好挑選衣料和配件，改為模組化設計，結局會不同。

「10年後的設計零件、可以與5年前的零件組合在一起，會是一個很棒的方式。」石劭菁說。

石劭菁也會拿父母親的舊衣修改、再製成自己的新衫；她說，早期的衣服在材質、剪裁上也都歷久彌新，建議女孩能拿爸爸襯衫來修改，雖然男性的襯衫沒有腰身，善用扣子、腰帶，就可以穿搭出不同造型。（編輯：管中維、陳清芳）1110627