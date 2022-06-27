二手衣轉生術／運費高漲卡住出口 更多二手衣進了焚化爐

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（中央社記者張雄風台北27日電）回收舊衣連年增加，但出口量卻愈來愈少。第一線貿易商坦言，除了近年收貨的衣物品質比較差，疫情以來運費飆漲，也造成出口困境，無法去化的舊衣，最後只能當成燃料焚燒處理。

高雄世捷貿易股份有限公司的生意以二手衣回收、批發及出口貿易為主，另外也製作工業用抹布，公司負責人李安勝告訴中央社記者，近幾年回收舊衣出口量的減少，這其實是全球都面臨到的狀況，出口量減的原因，主要還是「運費」。

李安勝表示，以印度孟加拉為例，整貨櫃可能只賺5000美金，最初一貨櫃運費約800、900美金，現在已經漲至4000美金，「絕大多數都被運費吃掉了」；若是運往非洲，最初一貨櫃大約3000、4000元美金，現在已經漲到9000至1.2萬元美金，只能感嘆「歹賺啦！」

然而丟進回收箱的舊衣，卻持續爆量，根據行政院環境保護署統計，這6年來，舊衣回收量從105年的近4.9萬餘公噸，成長到110年的近7.6萬公噸。

民眾淘汰舊衣後由清潔隊、機關、學校及社區大樓回收，挑選部分高品質舊衣販售、捐贈，其餘交由資源回收統包商或舊衣回收商等依舊衣品質及種類分選後，將具販售價值者分別內外銷供二手衣使用或販售供降級使用（填充料、擦拭布）等。

環保署進一步指出，舊衣回收後可以挑選作為二手衣販售，或是降級充當擦拭抹布或填充料，不過因為回收成衣品質下降、外銷去化管道減少等原因，回收循環的比率已由105年的85%，降為110年的64%。

在官方統計中，110年回收約7.6萬噸舊衣中，約42%做為二手衣，降級使用約22%，最後送去焚化等能源化處理（焚化、製成固體再生燃料SRF）的比率，已上升至36%。

比較現在與10年前的情況，李安勝說，早期運費少、加上衣服品質不差，可以說是「暴利」，若一櫃貨物中出一件安哥拉羊毛衫，單這件就能賣上新台幣3萬元。

李安勝提到，像他這樣的出口業者已經是下游最末端，舊衣回收還有其他上游業者，可能是在台灣有店舖、擺攤或是網路拍賣，會先挑選品質較好、適合台灣的衣服，「這樣其實還是有賺」；「挑剩下的貨源才到我這裡，1噸能找出100件可用的就算不錯了。」

李安勝表示，除了衣服的品質，一般外銷的衣物都是夏季服裝，「需要秋冬服的國家通常不需要二手衣」，才讓貨源更難選擇；另外消費型態改變，很多人已經直接上網買衣服，就算轉型成內銷，店面租金、人力費用，其實也還是要再精算。

李安勝也描述現在舊衣回收的情境，真正高級品其實大多數人都會選擇保存，或「買來捨不得穿」，會淪入二手衣的通常材質較差，「甚至已經起毛球」；再加上現在許多人喜歡穿排汗衫，若布料不佳，材質無法吸油、吸水，就無法製成抹布，最後只能焚化處理。

李安勝說，外銷市場他也經營了20、30年，希望最好能夠維繫下去，即使利潤變差，還是會勉強出貨；現階段大約有一半的衣服能出貨、或是製成抹布等次級品，另外一半則是委託處理業者製成固體再生燃料（SRF）。（編輯：陳政偉、陳清芳）1110627