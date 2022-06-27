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（中央社記者張雄風台北27日電）舊衣改頭換面，可以保留記憶，也能賦與新用途，有設計師將妻女的衣服重製成為深具意義的時尚休閒衣褲；也有清潔隊員將舊衣做成手提袋、杯袋等生活用品，大獲好評，甚至註冊商標。

設計師王彥熙，從事設計業18年，長年在時尚界的最前線，後來創立FB粉絲團，以「88KiDesign l 親子時尚訂製」，大方分享自己如何重新打造女兒與妻子的「舊衣變新衣」，像是太太不穿的襯衫或是T恤，經過重新組合之後，讓女兒穿上獨一無二的新衣。

王彥熙告訴中央社記者，幾年前因為鼻咽癌住院，躺在病床上才發現2個女兒一天天長大，已經錯失早年可以陪伴她們的時光，因此決心透過自己擅長的服裝設計，找回更多與親子間的互動與回憶。

舊衣一件傳承兩代情，王彥熙發揮巧思，也用巧手客製設計多元化的親子服飾，孩子穿上有故事的新衣服，聽著爸爸媽媽訴說家人相處的點點滴滴，共創未來值得紀念的記憶。

「現在家人的舊衣都是寶」，王彥熙說，每一件衣服可能就代表一次出去玩、互動的記憶，透過重新打造家人的衣物，可以再次喚起這些回憶，另一方面，也讓原本已經被視為用不到的布料能夠回春。

舊衣再製的商業價值，其實已經有地方默默耕耘多年，成為創業的起點。

金門清潔隊長陳永要擔任班長一職約18年，期間除了將縣內資源回收率由99年的32%，歷時10年後，在109年達到56%；更成立資源回收再生工作坊，替老舊、破損的衣物及大型家具找到新生命、新主人。

陳永要在102年成立資源回收再生工作坊，到了109年則成立舊衣回收再利用，將舊衣褲等布料可以改製成手提袋、飲料杯袋、帽子等；廢木材則改製成課桌椅、茶几、長椅甚至掛飾、擺飾，手工處理也深受民眾喜愛。截至110年各式再製產品售出累計已超過百萬元。

無獨有偶，台中沙鹿區清潔隊班長陳肅芬服務約40年，除了清潔隊的日常業務外，更利用隊上曾收集民眾不要但堪用的裁縫機，用來臨時縫補隊員的背心等衣物。

陳肅芬回想，最初是在107年發覺回收的舊衣很多業者不願意接受，最後只能丟棄，剛好隊上有裁縫機，讓隊員將舊衣服縫成環保手提袋、環保杯袋，當成公所及社區活動時的宣導品。

陳肅芬的靈機一動也開創了商機，有民間團體及企業特地來訂製，後來更發展成「大中袋福」註冊商標；她也要求隊員檢查後將可用的雨傘收起來，每週修復一次，供民眾洽公時使用，身體力行實踐循環經濟。

民間也興起以二手衣做為創業起點的案例。二手衣收售平台「二拾衫」在網站上提供服務，團隊成員是將原本在大三時的企畫延伸，到了畢業後透過募資正式創業。成立至今一年多，已經處理近5萬件二手衣。

團隊表示，最初發想是因為成員們都有舊衣服太多的困擾，才會逐步思考如何以商業模式來處理；由於不想讓二手衣帶給人又髒又舊的感覺，透過室內棚拍、學習專業模特兒的呈現方式，提升衣服質感；此外也與慈善團體合作，將無法上架販售的舊衣捐贈，讓衣物的提供者也能有做愛心的感受。

至於未來規劃，二拾衫希望能再擴大規模，除了現有的女裝外，將來也能有男裝及鞋子等，服務更多人。（編輯：管中維、陳清芳）1110627