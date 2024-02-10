過年走春免費看淡水古蹟 4處日風古宅一日遊攻略

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（中央社記者高華謙新北10日電）淡水古蹟博物館轄下4個日風古宅過年期間免費參觀，包括淡水日本警官宿舍、淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂與淡水街長多田榮吉故居可串成一日遊路線，一窺淡水在日治時代治安、畫家、教育與公家機關等各式風貌。

淡水除了老街、小白宮與紅毛城等熱門景點，還能走訪4處古宅，淡水古蹟博物館建議2條散步路線，想要一路爬坡者可從淡水捷運站－淡水老街－淡水日本警官宿舍－淡水木下靜涯舊居－滬尾小學校禮堂－淡水街長多田榮吉故居，在淡水圖書館站搭公車回淡水捷運站。

一路下坡路線則是反著走，從淡水捷運站出發搭公車到淡水圖書館站，從淡水街長多田榮吉故居－滬尾小學校禮堂－淡水木下靜涯舊居－淡水日本警官宿舍－淡水老街－淡水捷運站。

淡水古蹟博物館說，淡水日本警官宿舍興建於日治初期，當時是淡水郡役所警察課長的宿舍，二戰後由國民政府接收，作為淡水警察分局分局長宿舍。

淡水古蹟博物館表示，淡水日本警官宿舍是新北市唯一高階警官宿舍，富具豪華元素，還有3大看點，首先是雁尾造形的雁行式氣窗結合西洋式上下懸窗，形成獨特風格。此外，時任淡水分局長孫肇為了讓愛跳舞的太太有更寬敞空間練舞，特地加大休憩賞景的緣側；以及宿舍後山專屬防空洞以水泥強固，可見當時警官身分重要性。

此外，木下靜涯舊居具19世紀末磚造洋樓風格，1923年由日本畫家木下靜涯承租作為居所，取名「世外莊」，1樓是唭哩岸石牆面，2樓是斗子砌牆，陽台外的雨庇也是辨識舊居的重要特色。

淡水古蹟博物館說，木下靜涯擅長膠彩畫，也熱心提攜後進，曾任台灣美術展覽會、台灣總督府美術展覽會東洋畫部審查員，影響台灣東洋畫風格的發展。

另外，1899年創立的滬尾小學校是日治初期日本人在淡水地區唯一興築的小學校，目前僅遺留的建築是1923年落成的「滬尾小學校禮堂」，不僅保留日治時期典型的紅磚造公共建築，更是日治時期淡水地區初等教育發展的歷史見證。

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淡水多田榮吉故居方面，淡水古蹟博物館表示，1897年來台的多田榮吉是日治時期淡水街長，致力推動淡水道路建設、圖書館改建等公共事業。他的故居建於1934年，以紅檜木搭建，外牆的雨淋板、屋頂的黑瓦及屋內的平竿緣天花板留存至今，也是全淡水、乃至全台較早接自來水的民宅。且它座北朝南，居高臨下，可俯瞰淡水河岸及觀音山優美風景。

淡水古蹟博物館說，淡水日本警官宿舍與淡水木下靜涯舊居是市定古蹟，淡水街長多田榮吉故居及滬尾小學校禮堂則屬歷史建築。過年期間僅9日（除夕）、10日（初一）休館，其餘開放時間為上午9時30分到下午6時。（編輯：李錫璋）1130210