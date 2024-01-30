淡水古蹟博物館走春 免費穿「恐龍充氣裝」拍照

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（中央社記者高華謙新北30日電）適逢龍年，淡水古蹟博物館即日起至2月25日在淡水海關碼頭推出「我是馴龍王」活動，大人及小孩都能免費穿上騎乘恐龍的充氣裝拍照，每人每日限量體驗1次，1次最多2套。

新北市立淡水古蹟博物館農曆春節（初二至初五）期間再推加碼活動，只要與「屁屁龍」或「雙龍戲珠x恐龍搗蛋」合影，就送古蹟徽章，再上傳照片到淡古粉絲專頁（www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum）指定貼文留言區並完成任務，就可以再抽淡古文創商品及駐村藝術家新春賀禮。

淡古館長黃麗鈴今天透過新聞稿表示，去年12月品牌活動「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」已吸引超過30萬人次到訪，其中身著恐龍騎乘充氣裝巡邏的館員受到熱烈歡迎，遊客紛紛表示也想一圓騎龍夢，因此特別規劃體驗活動，讓喜歡恐龍的人都有機會當個「馴龍王」。

另外，淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台3處古蹟點還有限定款的「淡古聯盟」IP（智慧財產權組是）印章，紅城小舖也有優惠及扭蛋活動，有興趣者可到淡水古蹟博物館走春。

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淡水古蹟博物館指出，2月份休館日為2月5日、2月9日（除夕）及2月10日（初一），其餘正常開放參觀。門票1張新台幣80元，可參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台3處古蹟，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身分享免票優惠。

另外，淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂等是全年度免費參觀。（編輯：戴光育）1130130