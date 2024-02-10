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大年初一拜年出遊 國道9路段壅塞

2024/2/10 14:05（2/10 14:26 更新）
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圖為石碇交流道車潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱祖胤台北10日電）今天大年初一，天氣轉多雲到晴，民眾趁好天氣拜年及出遊，上午國道9路段壅塞，高公局也預判下午重點壅塞路段，並提醒民眾注意車前狀況，並保持安全距離。

高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國道1號南向湖口至新竹、王田至彰化；國道3號南向樹林至龍潭、烏日至霧峰、草屯至南投服務區；國道5號南向南港系統至石碇；國道1號北向仁德至台南系統；國道1號高架北向東湖至汐止；國道10號東向鼎金系統至燕巢系統，其餘路段行車大致順暢。

高公局預判今天下午重點壅塞路段為國道1號南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國道3號南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國道3號北向草屯-霧峰；國道5號北向宜蘭-坪林；國道10號西向仁武-左營端等路段。

高公局建議國道5號南向用路人於17時後出發，以節省寶貴時間；也建議用路人透過高速公路1968網站、App或於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

路況方面，上午國道1號南向204公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側及中線車道，造成後方車流回堵9公里；國道1號南向228.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，造成後方車流回堵7公里。

國道3號南向中寮隧道379公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵5公里。以上事故均已排除，但導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。（編輯：郭諭儒）1130210

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