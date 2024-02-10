13縣市低溫特報 初二西半部日夜溫差大

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（中央社記者劉世怡台北10日電）中央氣象署針對13縣市發布低溫特報，今晚至明天上午雲林以北、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率；明天初二白天氣溫略為回升，西半部日夜溫差大，請留意溫度變化。

氣象署今天下午發布低溫特報，黃色燈號（寒冷）地區包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署表示，持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天新北站出現低溫11度；台北站、台南市、高雄巿低溫12.7度，外島金門更冷，清晨低溫7.6度。

氣象署指出，明天11日大年初二強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北台灣天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷，中部以北及宜蘭低溫預估只有8到11度，其他13至15度，請民眾務必做好保暖工作，白天氣溫略為回升，北部及宜花高溫17至19度，其他地區可到20到25度，西半部日夜溫差大，請留意溫度變化、適時增減衣物。

在天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨；東北風偏強，台中至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請特別留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，11日受強烈大陸冷氣團影響，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為378微克/立方公尺，東北風持續挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部清晨及夜間擴散條件差，污染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升。

在空氣品質部分，花東區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，中南部清晨及夜間、馬祖短時間可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。（編輯：蕭博文）1130210