大年初二各地天氣晴朗穩定 西半部日夜溫差大
2024/2/11 09:28（2/11 10:12 更新）
（中央社記者吳欣紜台北11日電）今天是大年初二，氣象署表示，清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北台灣天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷，白天氣溫略回升，天氣晴朗穩定，但西半部日夜溫差大，籲留意變化。
交通部中央氣象署今天指出，今天到明天清晨因強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷，中部以北及宜蘭低溫只有攝氏8到11度，其他13至15度，至於白天氣溫將會略為回升，北部及宜花高溫17至19度，其他地區可達到20至25度。
氣象署提醒，西半部日夜溫差大，請留意溫度變化、適時增減衣物，注意保暖。
降雨方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，今天南部山區亦有零星短暫雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，今天白天起至15日，受「大陸高壓」東移影響，各地都是晴朗穩定天氣，冷空氣也會逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜「強輻射冷卻」氣溫降，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。
另外，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，東北風持續挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部清晨及夜間擴散條件差、污染物易累積；預測中部、雲嘉南、高屏地區及馬祖為「橘色提醒」等級，中南部清晨及夜間、馬祖短時間可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級，其他為普通至良好等級。（編輯：陳仁華）1130211
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