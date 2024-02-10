春節參拜祈福 內政部推台灣宗教文化地圖網

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（中央社記者王承中台北10日電）內政部今天表示，台灣民眾有利用春節到廟裡祈求好運的習俗，推薦民眾可以多加利用「台灣宗教文化地圖」網站，裡面有便捷的宗教景點走春指南，包含「台灣宗教百景」及「台灣宗教文化資產」等豐富導覽資訊。

不少民眾選擇在農曆春節期間到風光明媚的宗教景點走春踏青、上香祈福，內政部今天發布新聞稿，推薦民眾可以多加利用「台灣宗教文化地圖」網站（https://taiwangods.moi.gov.tw/），裡面有便捷的宗教景點走春指南，包含「台灣宗教百景」及「台灣宗教文化資產」等豐富導覽資訊。

內政部表示，台灣有著多元的宗教信仰，民眾有利用春節到廟裡祈求好運的習俗，喜歡拜拜的民眾，對於台北龍山寺的「鑽燈腳」，以及南鯤鯓代天府的「過平安橋」，一定不陌生，這些香火鼎盛的寺廟，每年都吸引眾多香客。

內政部指出，喜歡拍照的民眾，可以選擇台北濟南基督長老教會、東海大學路思義教堂、屏東萬金聖母教堂等景點，是網美拍照打卡的最佳去處；喜歡熱鬧的民眾，千萬別錯過家喻戶曉的「北天燈、南蜂炮、西（火旁）龍、東寒單」等元宵慶典，每一個都頗受年輕族群喜愛，也是國內外遊客高度關注的活動。

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內政部表示，至於文青的民眾，更不能沒有「台灣宗教文化地圖」網站的良伴，只要點進網站，就可以獲得各個宗教景點或宗教活動的歷史沿革、宗教特色等資訊，擁有兼具休閒與知性的宗教文化之旅。

內政部也呼籲，當大家在禮敬神明，欣賞大自然的美景時，別忘了落實宗教敬天愛物的大愛，選用優質祭祀產品，減少環境破壞，顧及週鄰安寧，以善心善念共同營造出更優質的宗教友善環境。（編輯：林興盟）1130210