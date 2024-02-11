初三估湧出遊車潮 省道12路段恐車多壅塞

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（中央社記者余曉涵台北11日電）明天年初三預估各地將湧出遊車潮，公路局今天表示，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現出遊車流，上午起台9線蘇花路廊等12路段可能車多壅塞。

今天是大年初二，交通部公路局今天發布新聞稿表示，截至今天下午3時，省道及快速道路部分路段出現車多或壅塞情形，包含台3線大溪往武嶺橋路段、台61線龍井往中彰大橋南下及伸港往中彰大橋北上路段等。

明天是大年初三，公路局指出，預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現出遊車潮。

上午壅塞路段包含台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋路段，以及台74線台中環線接國3、台18線中埔交流道、台88線鳳山至五甲等路段將出現車多壅塞狀況。

公路局表示，台3線、台7線大溪至慈湖、台21線日月潭、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段預計下午出現車潮。

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公路局指出，針對11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段、12處地方大型活動及重要觀光景點，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。

另外，公路局表示，截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛1965班次、疏運2萬9735人；東部國道客運路線共計行駛560班次、疏運1萬1196人，明天為春節連續假期第5天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有70.97%空位，東部國道客運尚有84.35%空位。（編輯：陳仁華）1130211