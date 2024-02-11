大年初三清晨較冷白天南部上看25度 留意日夜溫差大

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（中央社記者余曉涵台北11日電）交通部中央氣象署今天表示，明天清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地包括北部、東北部較冷，日夜溫差大，氣象署也發布低溫特報。

根據低溫特報，11日晚間到12日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率，晚間到明天上午台中市及南投縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率，須注意防範。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，西半部明天白天高溫大台北地區可達22度、北部與中部地區23度、南部25度及東部20度。

林定宜說，15日前各地都是穩定天氣型態，各地高溫逐日回升，僅花蓮縣、台東縣與恆春半島有零星短暫雨，15日後北部回升到26度，中部28度，南部29度，東部也有24度，但日夜溫差大，清晨仍要留意低溫。

林定宜說，16日起東北季風增強，北部與東半部轉涼，且有局部短暫雨，但17日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，降雨地區只剩東半部；16日東北季風影響，大台北地區高溫將降到20度以下，稍微轉涼。（編輯：李明宗）1130211