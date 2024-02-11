更多編輯台推薦新聞：
一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

台鐵陳舊檔案變身漫畫奪大獎 檔案局廢棄倉庫中搶救史料
文化

台鐵陳舊檔案變身漫畫奪大獎 檔案局廢棄倉庫中搶救史料

柏林往返巴黎路線復駛 歐洲跨國夜車有復興趨勢
國際

柏林往返巴黎路線復駛 歐洲跨國夜車有復興趨勢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
春節天氣交通
新聞專題
春節天氣交通1/132
首頁 / 生活

大年初三清晨較冷白天南部上看25度 留意日夜溫差大

2024/2/11 17:00（2/11 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為大年初二民眾到關渡碼頭遊憩。中央社記者王飛華攝 113年2月11日
圖為大年初二民眾到關渡碼頭遊憩。中央社記者王飛華攝 113年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）交通部中央氣象署今天表示，明天清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地包括北部、東北部較冷，日夜溫差大，氣象署也發布低溫特報。

根據低溫特報，11日晚間到12日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率，晚間到明天上午台中市及南投縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率，須注意防範。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，西半部明天白天高溫大台北地區可達22度、北部與中部地區23度、南部25度及東部20度。

林定宜說，15日前各地都是穩定天氣型態，各地高溫逐日回升，僅花蓮縣、台東縣與恆春半島有零星短暫雨，15日後北部回升到26度，中部28度，南部29度，東部也有24度，但日夜溫差大，清晨仍要留意低溫。

林定宜說，16日起東北季風增強，北部與東半部轉涼，且有局部短暫雨，但17日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，降雨地區只剩東半部；16日東北季風影響，大台北地區高溫將降到20度以下，稍微轉涼。（編輯：李明宗）1130211

#大台北地區
#低溫特報
#林定宜
#交通部中央氣象署
延伸閱讀
初三估湧出遊車潮 省道12路段恐車多壅塞不拜月老、財神爺 台南這間小廟為何自帶觀光人流？過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南春節出遊保險如何規劃 金管會提醒留意4眉角
春節天氣交通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
初三估湧出遊車潮 省道12路段恐車多壅塞
172.30.142.239