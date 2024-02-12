大年初三日夜溫差大 14縣市低溫特報、竹苗可能探6度以下
2024/2/12 11:08（2/12 11:25 更新）
（中央社記者葉冠吟台北12日電）今天是大年初三，白天回溫，民眾開心出遊，但氣象署提醒因輻射冷卻影響，全台日夜溫差大，今晚到明天清晨不少縣市可能只有攝氏10度低溫，新竹、苗栗局部地區甚至探6度以下。
中央氣象署今天上午針對14個縣市發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明天清晨新竹縣及苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率。
另外，黃色燈號範圍則涵蓋新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率，氣象署提醒民眾多注意防範保暖。（編輯：張雅淨）1130212
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