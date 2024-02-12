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國道上午留意11處壅塞 國5北向部分入口高乘載

2024/2/12 09:37（2/12 10:02 更新）
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9日國道3號南下大溪路段壅塞，行車速度緩慢。中央社記者王騰毅攝　113年2月9日
9日國道3號南下大溪路段壅塞，行車速度緩慢。中央社記者王騰毅攝　113年2月9日
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（中央社記者王心妤台北12日電）今天是大年初三，高公局預估國道將出現北返與旅遊車潮，交通量為135百萬車公里，且楊梅-新竹、南屯-后里等11處上午車多壅塞；國5蘇澳、羅東等北向部分入口高乘載管制。

交通部高速公路局發布新聞稿指出，昨天全日交通量為年平均平日的1.4倍，國5交通量為年平均平日的1.3倍。昨天下午3時後北返車流逐漸增加，今天凌晨0時至5時平均交通量為年平均平日的2.5倍，預估今天交通量為135百萬車公里，目前全國路況大致正常。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人於下午5時後出發；另西部國道北向用路人，南部地區可於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人於上午9時前出發。

高公局指出，今天疏導措施包含：凌晨5時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口；中午12時至深夜12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；中午12時至晚上9時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口。

另外，下午1時至晚上6時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；下午1時至晚上6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制。（編輯：張雅淨）1130212

#高公局
#高乘載
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