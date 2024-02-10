春節出遊保險如何規劃 金管會提醒留意4眉角

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（中央社記者謝方娪台北10日電）春節出國旅遊，金管會提醒民眾規劃保險留意4件事，其中，民眾若刷卡買機票，可享有信用卡附贈旅平險，但承保對象為持卡人、配偶及未滿25歲未婚子女，若有25歲以上子女同遊，建議自行刷卡以享有保險保障。

金管會表示，新春時節安排國內外旅遊時，民眾可規劃投保旅平險，讓旅遊期間更有保障、更加安心；在規劃旅遊保險時，應留心4件事。

第1，民眾若規劃春節出國旅遊，除了可投保基本旅平險，保障因遭受意外所致身體傷害而致失能或死亡風險外，可依需求選擇增加其餘保障。

舉例而言，傷害醫療費用附加條款，可保障旅遊期間受傷就醫的醫療費用支出風險；海外突發疾病醫療健康險附約，可保障在海外因突發疾病住院、門診或急診診療所需費用風險；旅行不便險則可保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險。

金管會提醒，上述保險商品中，除了旅遊不便險僅產險公司銷售外，其餘商品產、壽險公司均有銷售，民眾可多方比較，並應了解保險商品保障內容、給付條件與除外責任，以維護自身權益並避免理賠爭議。

第2，民眾若以自身信用卡購買機票或支付旅行社出國旅費時，可享有信用卡附贈旅平險，但承保對象為持卡人、配偶及未滿25歲的未婚子女。

金管會提醒，若有25歲以上子女同遊，建議子女自行刷卡始享有保障；要留意的是，信用卡附贈旅平險多僅保障被保險人搭乘飛機及往返機場期間，民眾可依自身需求額外自費投保旅平險，以保障全程旅遊。

第3，民眾在規劃旅遊保險時，應記得將往返機場的交通期間納入保險期間，以便從踏出家門至返家都享有保險保障。

金管會提醒，若民眾在國外旅遊期間遇上機場因氣候因素關閉或護照遺失等情事，導致未能在原訂期間返國，記得通知保險公司延長保險期間，以確保旅遊期間完整保障，並要記得將航班延誤或護照遺失證明等文件妥善保存，以利後續申請理賠更順暢。

第4，現行投保管道多元且便利，民眾除了可透過實體投保外，也可隨時利用網路或App完成投保，若人已到機場，也有保險業機場服務櫃檯可提供投保服務，民眾可多加利用。（編輯：林淑媛）1130210