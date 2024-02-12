數位部傳授走春秘訣 出門前查看即時影像不怕塞車

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）春節連假期間，民眾紛紛出門踏青，享受與親朋好友共遊的時光，若遇到塞車，難免遊興大減；數位部特別傳授出遊撇步，「我的E政府」統整全台逾百即時影像，民眾善加利用，就能輕鬆掌握春節景點交通天氣資訊。

數位發展部表示，「我的E政府」為民眾貼心統整台灣旅遊景點、市區道路等超過100個即時影像（即時影像網址：https://www.gov.tw/taiwan），北從基隆和平島公園、南至屏東舊排灣部落，甚至離島馬祖、綠島港口等都有即時影像實況，民眾可隨時掌握連假出遊景點天氣、交通路況及人潮資訊，不再擔心因交通阻塞、天氣不好而白跑一趟。

「我的E政府」彙整「113年春節交通疏運及觀光攻略、全台元宵節活動報您知！」（https://gov.tw/mA8），提供113年春節交通與旅遊資訊，例如交通部陸海空運疏運措施，因應人潮加開公共運輸班次等；開車族則可使用高速公路疏導措施和替代道路資訊，避開壅塞時段和路段。

「我的E政府」也彙整令人期待的走春景點，從溫泉系列活動、浪漫櫻花季，結合人文與地景的藝術饗宴，到繽紛熱鬧的元宵燈會等資訊。

數位部補充，即時影像服務可幫助民眾掌握景點即時交通、天氣或人潮狀況；若想在家輕鬆過年，也可選擇在家透過即時影像服務，線上享受美景。（編輯：張均懋）1130212