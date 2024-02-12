初三國道大致順暢 初四北向最好上午9時前出發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北12日電）高速公路局表示，今天初三，國道大致順暢，交通量在預期範圍；明天初四，國1北向、國5北向、國6西向等都有可能塞車，北向用路人建議上午9時前出發。

高速公路局新聞稿表示，今天為春節連假初三，下午國道壅塞路段包括國1北向西螺服務區至員林、大雅至后里、新竹系統至湖口，國3北向沙鹿至大甲、後龍至西濱、關西至大溪，國5北向宜蘭至坪林，國6西向國姓至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局指出，截至晚間5時，國道交通量為89.7百萬車公里，預估今日交通量為135百萬車公里，仍在預期範圍。

另外，今天發生多起追撞事故，包括下午2時多國1北向166.8公里發生3小客車與1大貨車追撞事故佔用中線車道，造成回堵5公里；下午3時07分國1北向94.3公里3小客車追撞佔用外線車道，回堵2公里；下午3時27分國1北向304公里2小客車追撞佔用中內線車道，回堵5公里。事故均已排除，但導致車輛回堵並影響整體車流甚鉅。

高公局說，明天初四，預估國道交通量為133百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.4倍，其中北向交通量可達73百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發；中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。（編輯：孫承武）1130212