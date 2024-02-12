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初四出遊潮多 公路局提醒觀光區周邊易壅塞

2024/2/12 16:49（2/12 17:12 更新）
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圖為國道3號南下大溪路段車多壅塞，車輛大排長龍。（中央社檔案照片）
圖為國道3號南下大溪路段車多壅塞，車輛大排長龍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北12日電）明天是大年初四，公路局預估觀光風景區周邊路段會有出遊車潮，如竹山紫南宮、清境農場、北港朝天宮、日月潭等，已針對25處省道易壅塞路段規劃交通疏導管制措施。

交通部公路局指出，明天省道部分於觀光風景區周邊路段會出現大量車潮，包含台2線及台2乙線淡水路段、台2線萬里及福隆路段、台3線大溪、大湖及古坑路段、台7線慈湖路段、台9線礁溪路段、台3丙線竹山紫南宮、台14甲線清境農場、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段有車多、壅塞狀況。

公路局提醒用路人，多利用省道幸福公路App查詢即時路況，避開尖峰時段再行前往。

公路局已針對11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段、12處地方大型活動及重要觀光景點，規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。

公共運輸部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛2007班次，疏運3萬3130人；東部國道客運路線共計行駛523班次，疏運9871人。

明天為春節連續假期第6天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有68.33%空位，東部國道客運尚有84.23%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。（編輯：張雅淨）1130212

#公路局
#路況
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