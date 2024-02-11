新北櫻花朵朵開 親子年節走春放電趣

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（中央社記者王鴻國新北11日電）山櫻花是新北市的市樹，每年初春時節就是櫻花綻放時候，正適合春遊賞花，賞櫻不必出國，春節散心更不須遠遊，郊山步道各有美景，適合親子走春放電趣。

據新北市政府官網的市樹描述，台灣山櫻為台灣原生樹種，春天開花時整株無葉，滿樹垂吊著緋紅色的花朵，非常美麗壯觀，花期在1月下旬至3月，全市栽培數量約為15萬株。

每當春分時節，在三芝境內北七縣101線道、淡水的鄧公路、樹林口之櫻花大道及三空泉等地、烏來風景區及產業道路、平溪森林遊樂園區環山道路、石碇小格頭（9號省道往宜蘭方向的山路，22-26k處）、三峽插角北109線等地區都能看到它搖曳的身姿。

因此，石碇區除了二格步道、二格道路及石碇老街外，烏塗社區更是情侶約會首選，沿路山櫻，是石碇著名的賞櫻景點，包括親山步道和四份子古道，為遊客提供了與大自然親密接觸的絕佳場所。

而淡水天元宮是知名賞櫻景點，從2月5日就展開「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」，今年除了每日下午4時30分至晚間8時30分進行點燈觀賞夜櫻光影秀外，園內總共規劃出5大展區，包含藝賞蒔櫻區-透過沉浸式日式氛圍的營造與裝飾，供民眾打卡自拍。

其他包括流動櫻蒔區-由新媒體藝術家郭佩奇老師於地面設計投射出具有律動感的櫻花花瓣；綻櫻光影夜櫻區-充滿夜之想像與浪漫氛圍的夜櫻觀賞區；形象大使IP展區-充滿熱鬧與時尚PARTY感的帕德爾夫人特展暨打卡區，以及繪馬祈福區-乘載遊客們的願望、懸掛櫻花繪馬祈福祝願等，饒富趣味又深具主題性。

為期2週的花見櫻花季主場活動將於2月18日落幕，民眾可把握春節連假，規劃一趟淡水走春行程，一睹天元宮聞名遐邇的三色櫻花之美外，也把握機會至園內與活動形象大使－「帕德爾夫人（PuddlePuff）」打卡合影拿好禮。（編輯：林恕暉）1130211