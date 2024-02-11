新年觀浪戲潮趴趴走 吹海風散策好輕鬆

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新年享受大魚大肉之餘，就該出門走走，和家人一同享受難得假期，而北海岸和東北角處處有壯闊山海美景，吹吹海風散策好輕鬆，正是隨意行止、春節觀浪戲潮好去處。

在北海岸中，八里是適合親子騎腳踏車的地方，還有美麗河口及十三行博物館，渡船頭搭船到對岸淡水，更是有數不清的古蹟及老街美食，還有漁人碼頭的海鮮可品嚐。

若到了三芝，蕃婆林休閒農場有著特殊的農作體驗，春節期間恰逢白蘿蔔的產季，農場特別開放了拔蘿蔔的食農體驗，讓遊客不僅能親手採摘新鮮的蘿蔔，20人以上團體還能預約親手醃製蘿蔔，享用在地風味餐，體驗從田間到餐桌的整個過程。

包括八里區桃樂絲柚香農場、淡水區阿三哥農莊、金山區汪汪地瓜園及遠足生態農場等，都是適合親子的食農走春旅遊行程。另外，位於三芝區北八鄉道4.5公里處樂天社區，有著「田心子」的迷人景觀， 幾乎已經成為大台北地區的夢幻祕境。

走在金山磺港附近，可以看到因板塊運動及海水與風不斷地侵蝕而成的燭臺雙嶼，喜愛健行的遊客也會到獅頭山步道觀賞由山海組成的別緻景色，還能享受一下金山及萬里地區的溫泉，邊泡湯邊賞海景，也是人生一大快事。萬里的野柳更有著女王頭、海蝕洞及蕈狀岩等奇石美景。

到漁港就是要吃海鮮，龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集中繼市場，裡面有許多攤位都提供遊客現挑現吃海產服務，市集旁還有「海鮮一條街」許多餐廳美食，石角街的停車場旁，還可以「抹茶小山丘」為背景來張網美照打卡。

至於東北角的海蝕美景令人讚嘆，驚濤拍岸及連續的懸崖峭壁，處處都有著鬼斧神工的悸動，來玩也不能錯過深澳線鐵道自行車，從八斗子站連接到深澳站，全長1.3公里，非常適合親子共遊，騎乘之際能欣賞到絕美海景。

若於深澳站下車，即可直接步行至深澳漁港，沿著港邊建造的「海天步道」，不僅可以眺望九份山城美景，還能跟可愛的小卷及Minecraft裝置藝術拍照，在步道盡頭觀賞海天一線的景緻。

深澳也有豐富地質景觀，例如酋長岩，還有近期因象鼻岩斷裂後，另引發熱烈討論「水豚岩」，像是1隻瞇著眼的水豚君，可愛又吸睛，春節不妨到此一遊，忘卻城市喧囂與煩惱。（編輯：林恕暉）1130211