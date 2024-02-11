原民藝術家柳哲光打造竹城 結合光影美感

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）花蓮縣原住民藝術家柳哲光利用竹子等素材打造光藝作品「竹城」，展現原民建築美感，春節期間展於竹縣東興圳；他說，透過結合光線映照，「竹城」在夜晚也呈現光影藝術美感。

39歲柳哲光來自花蓮縣豐濱鄉貓公部落的阿美族，他的創作領域多元，包含裝置藝術、漂流木工藝品，他喜歡走訪大自然，從自然的環境中找素材打造藝術作品，以呈現對自然環境的熱愛。

柳哲光表示，這次他受邀到新竹縣東興圳光藝節展出作品，他以竹子為主要素材打造「竹城」，此作品受原住民建築啟發，這些建築多以堆疊方式展現穩固，他也運用有秩序的竹編堆疊，呈現出原住民建築的概念。

他說，「竹城」製作時間約有9天，需將竹子經過燒製與切竹等處理，再將竹子折彎到所需角度才完成，這次將「竹城」放置綠地中，盼營造沙漠中的綠洲意涵，象徵民眾可放下繁瑣事務，走進「竹城」感受心靈的寧靜。

柳哲光說，他持續關注環境議題，也用海洋廢棄物打造各類藝術作品，包含漂流的塑料瓶、海洋中的塑料碎片、漂流木等物品，希望讓民眾了解若不積極保護大自然，美好的環境將不復存在，只剩下無處安置的垃圾。

新竹縣東興圳光藝節展出，除有柳哲光的「竹城」外，還有義大利雕刻家打造的「東方美人」、西班牙雕塑藝術家設計「生命的呼吸」等，即日起展至2月25日，現場還有裝置藝術螢火蟲等作品，邀請民眾來走春。（編輯：林恕暉）1130211