宜蘭員山北后寺走春拜廟 唐風日式風格成打卡熱點

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（中央社記者王揚宇宜蘭10日電）一尊泥塑大佛乘載宜蘭先民情感而生，座落在宜蘭員山北后寺的唐風日式園區中，近年成熱門打卡景點。住持釋演一表示，大年初一至初三將舉行佛前大供祈福活動，也有佛青團成員奉茶，讓民眾感受回家的感覺，歡迎民眾參加。

農曆春節期間，拜廟是民眾走春的熱門選項之一，祈求新的一年身體健康、事業順利、財運亨通。新科立委陳俊宇介紹，特別是在宜蘭地區，不少廟宇會提供免費的平安粥讓民眾享用，展現宜蘭人的好客。

宜蘭縣員山鄉八甲路4號，採黑褐色色調、走唐朝風格與日式風格的北后寺（新址），近年吸引民眾探訪，不論從寺外的祈福轉經輪，還是大雄寶殿外的清水模鐘樓、從地底下80米鑿出自然湧泉的「洗心亭」，或是有65年左右歷史的泥塑大佛，都是遊客拍照打卡熱點，也有人稱其為「宜蘭版慶修院」或宜蘭最美寺廟。

北后寺住持釋演一法師說，這尊泥塑釋迦牟尼大佛高約5公尺、寬約3公尺，重量達11公噸，約在民國48年由宜蘭先民發心捐錢，以宜蘭縣礁溪鄉當地的綠竹為架構、泥土為覆料建造而成。

不過，原供奉大佛的寶塔，民國95年因市地重劃面臨拆除，當時還未出家的釋演一不忍先民的善心，卻因一個時代、一個重劃而毀；在多方奔走下，民國96年將泥塑大佛以拖板車運到北后寺安奉，釋演一也在當年出家。

釋演一說，過去他是商人，因為這尊佛的力量，給了他生命另一個醒悟，因此決定放下事業出家；大佛一開始暫奉在鐵皮搭建的佛堂，但歷經數年寒暑，佛身龜裂斑駁日益加劇，後來在家族捐地及善緣匯聚下，才搬到現址。

與一般寺廟常見的紅色、金色建築色彩不同，釋演一指出，台灣不缺廟宇，而他去中國大陸、日本考察後，覺得唐風比較美，並認為寺廟應回到反璞歸真的顏色，因此北后寺採黑褐色調，從文化、藝術及美學角度看待，更期盼能保存宜蘭先民的文化。

釋演一說，農曆春節是民眾放下手邊工作的時間，北后寺10日至12日（大年初一至初三）舉辦「佛前大供」的祈福活動，也會動用很多志工與佛青團成員，給到訪的遊客奉茶，讓大家感受回家的感覺。

從擔任員山鄉民代表、宜蘭縣議員，再到宜蘭縣立委的陳俊宇說，每當他心情煩悶時，就會到北后寺走走，在洗心亭汲水淨手洗面，讓心情沉澱，歡迎全國民眾過年到宜蘭走春拜廟，品嘗宜蘭美食。（編輯：蘇龍麒、林興盟）1130210

北后寺與一般寺廟常見的紅色、金色建築不同，採唐風設計，圖為北后寺大雄寶殿外觀。中央社記者王揚宇攝 113年2月10日