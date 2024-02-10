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初二國道路況 留意18壅塞路段

2024/2/10 19:26（2/10 19:52 更新）
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圖為國道3號鶯歌大溪南下路段8日下午出現壅塞情形。中央社記者吳家昇攝　113年2月8日
圖為國道3號鶯歌大溪南下路段8日下午出現壅塞情形。中央社記者吳家昇攝　113年2月8日
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（中央社記者劉世怡台北10日電）今天是大年初一，根據國道即時路況顯示，截至晚間7時仍有零星路段壅塞不好走；高公局預估明天大年初二，有18路段將會壅塞，民眾可利用替代道路、開放路肩等國道疏導措施。

根據國道即時路況顯示，今天晚間7時，國道仍有零星壅塞，包含國1三義到后里、下營系統到麻豆；國3苑裡到大甲、烏山頭到善化；國5宜蘭到坪林等，時速都不到40公里。

交通部高速公路局新聞稿指出，今天下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至竹北、埔鹽系統至西螺；國3南向大溪至高原、中興系統至南投服務區；國5南向石碇至坪林；國5北向頭城至坪林，其餘路段行車大致順暢；截至下午5時，國道交通量為83.3百萬車公里，尚在預期流量的範圍內，預估今天交通量為122百萬車公里。

高公局表示，11日大年初二，預估國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判11日重點壅塞路段有18處，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

此外，國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢系統；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段也是重點壅塞路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量早上6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議早上5時前或下午5時後出發，另國5北向用路人建議於早上9時前出發，節省寶貴時間。

高公局指出，11日國道相關疏導措施包括，5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：蕭博文）1130210

（圖取自facebook.com/thbroad）
（圖取自facebook.com/thbroad）
（圖取自facebook.com/thbroad）
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#西部國道
#高公局
#坪林
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