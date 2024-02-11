國道下午留意11壅塞路段 國5北向部分入口高乘載

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（中央社記者曾以寧台北11日電）今天大年初二，高公局統計上午共15路段較壅塞，預估下午1時起有國1南向楊梅-新竹等11處重點壅塞路段；國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口下午1時起實施高乘載管制。

交通部高速公路局發布新聞稿指出，今天截至中午12時，國道全線交通量為51.8百萬車公里，預估今天交通量為135百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局提醒，今天下午1至6時將於國5實施蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制措施，並建議國5南向用路人於傍晚5時後出發，節省寶貴時間。

高公局指出，今天上午國道壅塞路段主要為，國1南向湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國1北向新竹系統至湖口、台中至台中系統、仁德系統至台南系統、鼎金系統至路竹，國1高架南向機場系統至中壢轉接道。

此外，還有國3南向樹林至高原、草屯至南投服務區、關廟服務區至燕巢系統，國3北向新化休息站至官田系統，國4潭子系統至豐勢，國5北向頭城，國10東向左營端至燕巢系統，以及台北都會區路段；其餘路段大致行車正常。

事故影響部分，上午7時53分於國1高架南向70公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於8時37分排除，造成後方車流回堵5公里；上午8時38分於國10東向17.6公里處發生4輛小客車追撞，占用外線車道，於9時17分排除，後方車流回堵8公里。

此外，上午10時56分於國3南向53.2公里處發生2輛小客車追撞，占用外線車道，於11時05分排除，造成後方車流回堵6公里。（編輯：陳仁華）1130211