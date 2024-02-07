春節疏運雙鐵估初三達高峰 台鐵81萬、高鐵31萬人次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）行政院長陳建仁今天上午到台北車站及轉運站，視察台鐵、高鐵及客運春節疏運。雙鐵高峰都是12日（大年初三），台鐵公司預估運量達81.7萬人次，台灣高鐵公司估計有31.3萬人次。

陳建仁在行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材陪同下，先聽取台鐵、高鐵及公路局113年春節疏運簡報。

台鐵總經理馮輝昇說，預估今天中午起就會出現春節前疏運高峰，11日至13日（初二至初四）為春節旅遊人潮尖峰，13日至14日（初四至初五）為返工人潮尖峰，12日（初三）是春節疏運最高峰，估計全線載客數高達81.7萬人次。

馮輝昇指出，台鐵春節疏運期從6至15日共10天，全線加開256班次列車，運能較平日增加6.5%，春節前已完成列車、路線、電車線、號誌及平交道等設備保養及檢查，並成立機車車輛故障排除檢修團隊，預防機車故障，提升妥善率。

台灣高鐵營運資深副總經理陸衛東說，高鐵春節疏運期也是6至15日，維持自由座，共增開461班次列車，運能較平日增加29%，7至9日（除夕）為南下返鄉需求高峰，10日及11日（初一及初二）南下及北上都有高峰，12日及13日（初三及初四）雙向以探訪親友、出遊及部分北上返工需求為主。

陸衛東指出，春節疏運期間每天雙向需求預估19.9萬至31.3萬人次，單日最大運量預估12日（初三）31.3萬人次最高，是高鐵營運以來單日第3高。疏運期間34組列車（含1組備用車）全部投入營運，自由座車廂配置依不同需求及停靠模式等，規劃2至8節車廂，另視車站現場需求，加開臨時加班車。

公路局長陳文瑞說，春節期間省道重要幹道資訊在公路局網站及App都可查詢，西部國道客運每天可提供18萬個座位數，東部國道每天可提供4.3萬個座位數，目前還有很多座位。

王國材表示，已提醒鐵路、公路做好安全檢查，休息區做好清消，提供用路人最好的服務。

陳建仁勉勵並感謝鐵公路人員，春節假期提供民眾最安全、舒適的旅運服務。（編輯：張雅淨）1130207