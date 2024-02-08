更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
春節天氣交通
新聞專題
春節天氣交通1/111
首頁 / 生活

春節連假首日全台濕冷 除夕白天起水氣稍減

2024/2/8 09:24（2/8 09:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市內湖區街頭民眾穿戴圍巾保暖、撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
圖為台北市內湖區街頭民眾穿戴圍巾保暖、撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）今天是春節連假首日，中央氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團影響加上華南雲雨區東移，天氣潮濕寒冷、全台有雨，預計至除夕（9日）白天開始水氣會有稍微減少的趨勢。

今天是春節連假首日小年夜，中央氣象署表示，今天冷空氣持續增強，加上華南雲雨區東移影響，天氣潮濕寒冷。

今天全台有雨，中部以北、宜蘭及外島降雨最廣泛、持續，應注意中部以北及山區有局部較大雨勢，尤其迎風面的基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率，山區活動務必留意安全。

受強烈大陸冷氣團影響，今天各地天氣寒冷，中部以北及東北部早晚低溫攝氏12至14度，其他地區15至18度，白天北部及宜蘭僅14、15度，其他地區高溫約16至22度，其中金門有持續12度以下、連江縣有持續6度以下低溫的機率，中央氣象署提醒注意保暖；農漁養殖業和山坡地作物應嚴防寒害，心血管疾病者應注意保重身體，使用熱水器及瓦斯器具應注意通風安全。

中央氣象署表示，今天東北風仍強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎金馬、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請特別留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，受降雨洗除作用影響，空品多為良好至普通。

明天除夕持續受到強烈大陸冷氣團影響、天氣寒冷，白天開始水氣有稍微減少的趨勢，但是各地仍有局部短暫雨。（編輯：黃世雅）1130208

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#大陸冷氣團
#除夕
#春節
#中央氣象署
延伸閱讀
小年夜除夕濕冷 初一前3500公尺以上高山有望飄雪冷氣團南下入夜轉涼 吳德榮：小年夜、除夕北部探10度春節返鄉教育部提醒 不要拿小孩當作較勁項目春節疏運雙鐵估初三達高峰 台鐵81萬、高鐵31萬人次連假怕塞車不敢喝水還憋尿 醫：當心泌尿道感染引發敗血症要命
春節天氣交通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
小年夜除夕濕冷 初一前3500公尺以上高山有望飄雪
172.30.142.227