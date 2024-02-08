春節連假首日全台濕冷 除夕白天起水氣稍減
2024/2/8 09:24（2/8 09:48 更新）
（中央社記者謝靜雯台北8日電）今天是春節連假首日，中央氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團影響加上華南雲雨區東移，天氣潮濕寒冷、全台有雨，預計至除夕（9日）白天開始水氣會有稍微減少的趨勢。
今天是春節連假首日小年夜，中央氣象署表示，今天冷空氣持續增強，加上華南雲雨區東移影響，天氣潮濕寒冷。
今天全台有雨，中部以北、宜蘭及外島降雨最廣泛、持續，應注意中部以北及山區有局部較大雨勢，尤其迎風面的基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率，山區活動務必留意安全。
受強烈大陸冷氣團影響，今天各地天氣寒冷，中部以北及東北部早晚低溫攝氏12至14度，其他地區15至18度，白天北部及宜蘭僅14、15度，其他地區高溫約16至22度，其中金門有持續12度以下、連江縣有持續6度以下低溫的機率，中央氣象署提醒注意保暖；農漁養殖業和山坡地作物應嚴防寒害，心血管疾病者應注意保重身體，使用熱水器及瓦斯器具應注意通風安全。
中央氣象署表示，今天東北風仍強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎金馬、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請特別留意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，受降雨洗除作用影響，空品多為良好至普通。
明天除夕持續受到強烈大陸冷氣團影響、天氣寒冷，白天開始水氣有稍微減少的趨勢，但是各地仍有局部短暫雨。（編輯：黃世雅）1130208
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