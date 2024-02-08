小年夜國道大致順暢 高公局籲除夕南向下午出發
2024/2/8 19:52（2/8 20:10 更新）
（中央社記者陳昱婷台北8日電）春節連假首日，高速公路局表示，今天國道行車大致順暢，明天除夕預估南向交通量將略少於今天，重點壅塞路段包含國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西等，建議用路人下午時段出發。
交通部高公局發布新聞稿表示，今天是小年夜，下午國道壅塞路段為國1南向湖口至新竹、國3南向鶯歌系統至大溪、新竹系統至香山，其餘路段都能維持行車順暢，預估整日交通量為107百萬車公里。
高公局指出，截至今天下午6時，國道發生3起交通事故，包含上午11時15分，國1南向256.6公里處有大貨車打滑；下午2時03分，國3南向194.1公里處發生2輛小客車追撞；下午3時36分，國1南向317.6公里處1輛小客車與1小貨車追撞，均導致車輛回堵。
高公局預估，明天除夕國道交通量為94百萬車公里，與平日年平均相近，其中南向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，略低於今天交通量。
高公局指出，明天的重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段，建議南向用路人於下午時段出發，以節省時間。
高公局提醒，明天國道將實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等疏導措施，請用路人注意。
高公局表示，依據中央氣象署預報，明天全台各地仍持續濕冷，用路人雨天行駛國道務必小心駕駛，並保持較長的跟車距離，切勿超速、分心或酒駕。（編輯：林恕暉）1130208
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