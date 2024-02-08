雙北等7縣市除夕可能跌破10度 下半天水氣逐漸減少

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）強烈大陸冷氣團南下，氣象署表示，明天全台各地有局部雨勢，下半天起水氣減少，另基北北桃等7縣市皆亮起代表非常寒冷的橙色燈號，有10度以下氣溫的發生機率。

交通部中央氣象署預報，明天華南雲雨區持續影響，天氣將潮濕寒冷，各地都有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，預計下半天開始水氣逐漸減少。

氣象署指出，若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望降雪，並可能有路面結冰、霧淞發生，提醒民眾山區活動務必留意安全。

氣溫部分，氣象署表示，明天北台灣高溫僅13、14度，較今天寒冷；其他地區低溫約13至15度，中部及花蓮高溫16至18度，南部及台東高溫19至22度。

氣象署已發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、金門縣皆亮起代表非常寒冷的橙色燈號，今天至明天有持續10度左右或以下氣溫發生機率；連江縣局部地區更可能持續6度左右或以下氣溫。

環境部空氣品質預報資訊顯示，明天受強烈大陸冷氣團影響，東北風將挾帶微量境外污染物移入，影響情況視上游濃度累積而有所變化，花東空品區為良好等級；宜蘭、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、金門、澎湖地區為普通等級，其中雲嘉南及高屏局部地區可能達橘色提醒等級。（編輯：林恕暉）1130208