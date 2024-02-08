玉山群峰降雪 玉管處呼籲上山備妥雪地裝備

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（中央社記者蘇木春南投8日電）玉山國家公園管理處今天表示，玉山群峰於今天清晨開始降雪，且主峰線步道有積雪濕滑情形，呼籲山友上山應攜帶雪地裝備、做好風險評估，若持續有積雪情形，管理處也將適時進行管制。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，根據中央氣象署資料，2月8日大陸強勁冷氣團南下，玉山主峰、北峰等山峰於清晨降雪，地面積雪5公分，玉山群峰氣溫介於零下1至2度。

管理處指出，玉山北峰於今天清晨開始降雪，直至上午7時30分積雪約5公分，且持續降雪，排雲山莊則於清晨5時降冰霰後轉降雨，下雨持續中，氣溫1度。

另外，主峰線步道於風口處以上較為陡峭，均有積雪濕滑情形，且風速強勁，形成較具技術性攀登的危險性。管理處呼籲，近日上山的山友，除要注意保暖，更應留意天氣變化及步道上的積雪、結冰，務必攜帶雪地裝備並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保自身安全。

管理處表示，若近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪（深5公分以上或雪線達西峰下觀景台）等現象時，不適宜進行一般登山活動，管理處將適時進行雪地加強服務措施，排雲管理站及山莊即會加強現場宣導與管制。（編輯：林恕暉）1130208