出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）不少民眾在冬季安排到高緯度的國家旅遊，不過，國人在雪地活動經驗相對不足，如何減少在雪中行走受傷的風險，市區及道路設計的那些區塊應該特別注意避免滑倒，中央社整理日本國土交通安全省北海道開發局，以及厚生勞動省推薦閱讀的防滑指南，提醒相關安全事項。

哪種路面、哪個時段最容易滑倒？

冬季生活推進協議會網站說明，積雪地區的氣溫在白天回升至零度以上，道路表面積雪融化，到了夜間又因為氣溫降低再次造成路面凍結的時刻，最容易發生跌倒事件。

夜間下雨也是造成路面濕滑的原因。無論是白天融化的積雪或是夜間下雨，都可能因為氣溫驟降跌至冰點以下凍結成冰，積雪和凍結的冰就會反復融化再凍結。

正確的雪中走路方式

雙腳微開，左右腳之間的距離約20公分，膝蓋微彎，身體重量施壓由上往下，鞋底接觸地面最好整面著地。行走在滑溜的路面時，步伐最好像企鵝左右搖擺小步行走，若跨幅大，身體擺動幅度大容易失去平衡而滑倒。

（中央社製圖）

危險走路方式

酒醉造成注意力不集中、邊走邊看手機沒注意路面狀況等危險動作，在雪中行進時如果不修正，就容易發生意外。身體偏後仰的走路方式，也容易重心不穩而滑倒。

不少人因為怕冷而將雙手插在口袋，或是雙手提物品，當滑倒時來不及支撐身體而受傷，建議戴厚手套保暖並減少衝擊。

（中央社製圖）

哪些地方容易滑倒？

停車場車道出入口附近，因為車輛輪胎壓磨，以及車輛排出的熱氣導致融雪，路面會更滑溜。

另外，斑馬線上的白線與柏油路不同，表面容易形成水膜變得光滑，特別是白線部分常覆蓋薄冰卻很難注意到，建議不要走在白線上。巴士站及計程車乘車處上下車處亦同。

在日本不少地區的道路裝設加熱裝置，方便民眾行走，但未裝設的邊界接縫處高低落差或有凹凸不平的情形，容易發生危險。水溝蓋、人孔蓋附近經常有凹陷，也需要特別注意。

地下街或商店門口（特別是貼有磁磚處），通常有台階或上下坡，因為室內、室外溫差大，加上地面上可能殘留其他人踩到的冰雪而易滑，建議在玄關入口處的地墊先清落鞋底的雪塊再移動。

（中央社製圖）

雪地穿哪類鞋比較不會滑？

穿著一雙防水保暖且摻有防滑材質、橡膠鞋底的冬靴比高跟鞋相對安全，但如果鞋底磨損嚴重摩擦力不足，在雪地活動反而容易打滑。

鞋底有鋸齒狀深刻紋抓地力較強，也相對安全。若有需要在冰面上行走，加裝金屬鞋釘、冰爪，可以刺入冰地發揮止滑效果。（編輯：卓冠齊、古宗儒）1130207