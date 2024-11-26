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鋒面通過基隆北海岸防大雨 北部晚間低溫探15度

2024/11/26 08:00（11/26 08:18 更新）
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北市虎林街傳統市場午後21日陰雨綿綿，採買民眾撐傘遮擋雨勢。中央社記者趙世勳攝 113年11月21日
北市虎林街傳統市場午後21日陰雨綿綿，採買民眾撐傘遮擋雨勢。中央社記者趙世勳攝 113年11月21日
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（中央社台北26日電）中央氣象署指出，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中在基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率；北台灣晚上低溫約攝氏15、16度。

氣象署說，中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨，下半天水氣減少降雨將會趨緩；北部及東北部天氣明顯轉涼，其他地區愈晚愈涼，北台灣清晨氣溫約18、19度，白天逐漸降溫，而中部及花蓮高溫略降至23至25度，南部及台東高溫約26至28度。

氣象署表示，晚上低溫北台灣約15、16度，其他地區16至18度，請留意氣溫變化，適時增添衣物；澎湖全天20至23度，金門全天17至20度，馬祖全天15至17度。

氣象署表示，東北風明顯增強，苗栗至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，新竹以北、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。（編輯：方沛清）1131126

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