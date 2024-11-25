統一發票9-10月千萬得主 7-11僅花35元買咖啡中獎

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（中央社記者何秀玲台北25日電）今年9、10月期統一發票中獎號碼今天出爐，統一超商、全家便利商店、萊爾富本期共開出7張千萬特別獎，其中有消費者在統一超僅以35元購買CITY CAFÉ，便幸運獲取千萬大獎。

統一超商本期共開出5張千萬元特別獎、4張200萬元特獎、11張百萬雲端發票專屬獎。

千萬大獎部分，包括在高雄市楠梓區的7-11欣清心門市，花90元購買飲品、鮮食。在台東縣台東市三越門市，花60元購買沙拉。在台北巿文山區新萬隆門市，花140元購買飲品。在新北市新莊區新宏盛門市，花85元購買麵食。在台北市松山區復旦門市，僅花35元購買CITY CAFE。

4名消費者獲得200萬特獎，開出門市為台北市大同區圓泉門市、桃園市觀音區富中門市、新竹縣寶山鄉寶謙門市、桃園市中壢區新壢門市。

雲端發票專屬獎100萬元得主共11人，開出門市包括新北市新莊區鳳祥門市、桃園平鎮區翁京門市、新莊中平門市、板橋板運門市、台東縣台東市開漢門市、屏東縣枋寮鄉飛米門市、台北市中正區紹興門市、新竹縣竹北市光揚門市、台北市中山區龍江門市、台中市西屯區漢成門市、桃園市新德鴻門市。

（統一超商提供）

全家便利商店本期共有9名幸運兒獲中大獎，特別獎開出1張，獎落全家板橋華江店，消費者僅花新台幣173元買早餐組合，即成為千萬元得主。特獎也開出1張，消費者在台北市中山區的全家本部店，使用環保杯購買Let’s Café特大杯拿鐵，僅花費65元就將200萬獎金抱回家。

頭獎20萬元有5名消費者獲得，開出店舖為全家大安區泰順店、信義區信安店、桃園鼎聖店、太平新興中店、新豐首席店，最低僅花費39元購買隨緣沙茶豆腐湯麵就幸運中獎。

另外在雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出2組，位於淡水學城店、中和國華店，2名得主分別購買全家自有鮮食「生滾皮蛋粥」及「鮮乳坊起司銀絲卷」，花費銅板價就幸運抱走100萬大獎。

（全家提供）

全聯福利中心本期統一發票開出1張200萬元特獎，開在台南柳營中山門市，中獎者僅花費33元購買產銷履歷紅蘿蔔，即獲得200萬元獎金。

萊爾富超商開出1張千萬特別獎，消費者在萊爾富北市梧州店，僅花新台幣100元購買休閒零嘴，就中了1000萬元獎金，成為幸運得主。

今年9、10月統一發票中獎號碼如下，特別獎（1000萬元）28630525；特獎（200萬元）90028580；頭獎（20萬元）3組分別為27435934、39666605、02550031。（編輯：潘羿菁）1131125