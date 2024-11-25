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統一發票9-10月千萬得主 4人統一超商花不到百元中大獎
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統一發票9-10月千萬得主 4人統一超商花不到百元中大獎

2024/11/25 17:55（11/25 18:08 更新）
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圖為7-ELEVEN便利商店招牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北25日電）今年9、10月期統一發票中獎號碼今天出爐，統一超共開出20張大獎發票，包括5名消費者獲新台幣千萬元特別獎、4名獲得200萬元特獎、11名獲雲端發票專屬獎100萬元。其中特別獎有4名消費者，僅以百元內銅板價購買商品，就幸運獲得千萬元大獎。

幸運獲千萬元特別獎的消費者，一名在高雄市楠梓區的7-11欣清心門市，花90元購買飲品、鮮食。一名在台東縣台東市三越門市，花60元購買沙拉。一名在台北巿文山區新萬隆門市，花140元購買飲品。一名在新北市新莊區新宏盛門市，花85元購買麵食。一名在台北市松山區復旦門市花35元購買CITY CAFE。

另外，4名消費者獲得200萬特獎，開出門市為台北市大同區圓泉門市、桃園市觀音區富中門市、新竹縣寶山鄉寶謙門市、桃園市中壢區新壢門市。

雲端發票專屬獎100萬元得主共11人，開出門市包括新北市新莊區鳳祥門市、桃園平鎮區翁京門市、新莊中平門市、板橋板運門市、台東縣台東市開漢門市、屏東縣枋寮鄉飛米門市、台北市中正區紹興門市、新竹縣竹北市光揚門市、台北市中山區龍江門市、台中市西屯區漢成門市、桃園市新德鴻門市。

今年9、10月統一發票中獎號碼，下午1時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（1000萬元）28630525；特獎（200萬元）90028580；頭獎（20萬元）3組分別為27435934、39666605、02550031。（編輯：楊蘭軒）1131125

113年9、10月期統一發票千萬元特別獎獎號為28630525。（中央社製圖）
113年9、10月期統一發票千萬元特別獎獎號為28630525。（中央社製圖）
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