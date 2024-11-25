統一發票9-10月開獎 全家花173元買早餐獲千萬獎

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（中央社記者何秀玲台北25日電）今年9、10月期統一發票中獎號碼今天出爐，全家便利商店共開出9張中獎發票，包括1張特別獎、1張特獎、5張頭獎、2張無實體載具發票100萬元。其中一名消費者在全家板橋華江店，僅花新台幣173元買早餐組合，即拿到千萬元大獎；有7名消費者花費百元內就幸運中獎。

幸運獲得特獎200萬元得主，在台北市中山區的全家本部店，使用環保杯購買Let’s Café特大杯拿鐵，僅花費65元，就將獎金抱回家。

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頭獎20萬元有5名消費者獲得，開出店舖為全家大安區泰順店、信義區信安店、桃園鼎聖店、太平新興中店、新豐首席店，最低僅花費39元購買隨緣沙茶豆腐湯麵就幸運中獎。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出2組，位於淡水學城店、中和國華店；2名幸運得主分別購買全家自有鮮食「生滾皮蛋粥」及「鮮乳坊起司銀絲卷」，花費銅板價就幸運抱走100萬大獎。（編輯：潘羿菁）1131125