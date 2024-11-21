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統一發票千萬獎5張未領 全家買餅乾幸運兒快現身

2024/11/21 10:31（11/21 10:39 更新）
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統一發票113年7-8月中獎號碼。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北21日電）財政部表示，113年7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，至今各有5張、4張未領；未領的千萬大獎發票，包含全家台中金南屯店開出的35元發票，購買品項為OREO餅乾。

民國113年9、10月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的7、8月特別獎及特獎中獎發票，目前各有5張、4張未領，兌領期限至114年1月6日止。

據財政部統計，7、8月期未領的特別獎（1000萬元）發票共5張，包含蝦皮購物開出的200元發票，購買品項為食品；桃園市大溪區員林路上「自由聯盟生鮮超市」，開出99元飲品發票。

未領特別獎發票還包含全家台中金南屯店開出的35元發票，消費品項為OREO餅乾；嘟嘟房嘉義杭州2站開出的停車費100元發票；高雄市鳳山區鳳林路「白巷子」開出的135元飲品發票。

未領特獎（200萬元）發票有4張，包含台北市士林區延平北路「大群愛家廣場」開出的132元發票；勤美誠品綠園道Starbucks Coffee開出的405元發票；台中市清水區民享路上全聯福利中心開出的353元發票；高雄市楠梓區右昌街「捷統特賣廣場」開出的95元發票。（編輯：張良知）1131121

#統一發票
#特別獎
#財政部
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