發票抽獎4人重複中獎 財部：非財部或承辦廠商員工

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（中央社記者張璦台北30日電）財政部今天表示，「雲端種樹趣 e起集點樹」活動抽獎，重複中獎的4人，經查證均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，也非承辦廠商員工。

有關外界指出中獎人重複得獎率偏高一事，台北國稅局正查證釐清中，有結果將會儘速對外說明。

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎，引發爭議。

財政部指出，為增加財政部統一發票兌獎APP用戶黏著度，此活動沒有限制只能中獎1次，加上部分民眾積極捐贈雲端發票，從而獲得較多抽獎機會。

此活動是財政部台北國稅局依採購法對外招標辦理，後續也將與承包活動的廠商釐清外界疑義。

財政部台北國稅局今天進一步表示，活動重複中獎人陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君等4人，經查證，均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，也非屬承辦廠商員工，因此媒體報導中獎人高○君是台北國稅局員工一事，並非事實。

台北國稅局強調，有關外界指出中獎人重複得獎率偏高一事，台北國稅局正在查證釐清中，有結果將會儘速對外說明。（編輯：楊凱翔）1131030