抽獎活動多人重複中獎惹議 財部：查明後對外說明

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（中央社記者張璦、王承中台北29日電）財政部抽獎宣導活動發生4人重複中大獎，引發爭議。財政部說明，為增加財政部統一發票兌獎APP用戶黏著度，此活動沒有限制只能中獎1次，加上部分民眾積極捐贈雲端發票，從而獲得較多抽獎機會；針對外界質疑不公，正在積極查明中，有結果後將對外說明。

此活動是財政部台北國稅局依採購法對外招標辦理，後續也將與承包活動的廠商釐清外界疑義。

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎，引發爭議。

國民黨立委王鴻薇也關切，這樣懸疑、奇怪的抽獎活動，她已經發函給財政部，要求財政部一定要盡快調查，到底是什麼樣的原因，必須對外說明，以昭公信。如果其中有涉及舞弊、詐欺的地方，該辦就辦，絕對不能寬貸。呼籲財政部拿出充分證據，才能讓外界相信抽獎活動沒有舞弊，不是造假。

她並質疑，這麼多人參加的抽獎活動，竟然有4人可以重複中獎2次，網友稱根本跟彗星撞地球的機率一樣。

財政部表示，活動為增加財政部統一發票兌獎APP用戶黏著度，鼓勵民眾養成天天使用的習慣，因此沒有限制只能中獎1次；每期抽獎均辦理公開記者會，符合抽獎資格名單均在律師見證下匯入抽獎系統，並在記者會現場抽出。

財政部指出，目前清查下來，之所以有民眾重複中獎，主要是這次活動遊戲規則設計上，讓民眾可以多種方式獲得抽獎機會，有部分民眾非常積極參與，從而獲得較多抽獎機會。

財政部說明，比如透過財政部統一發票兌獎APP或財政部電子發票整合服務平台兌領中獎發票，即可參加抽獎，兌領發票張數愈多，抽獎機會就愈多。儲存10張雲端發票，即可獲得1次抽獎機會，存愈多發票，抽獎機會也愈多（每期限5次）。

同時，根據規則，捐贈3張雲端發票，可抽點數紅包，點數累計達50點時，則可以換1次抽獎機會，或是兌換電子禮券。

財政部指出，此活動有9萬多人參加，但所有參與者中，並非每一位民眾都有參加抽獎，有些人是將點數兌換成電子禮券；經初步盤點，重複中獎者是透過積極捐贈雲端發票，獲得大量點數，並用點數換抽獎機會，提升中獎率。

財政部進一步表示，活動秉持公平、公正、公開原則辦理，針對外界質疑不公，目前正在積極查明中，有結果後會對外說明。（編輯：林家嫻）1131029