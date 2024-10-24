財部：統一發票經費成長 明年雲端500元獎有望增開

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（中央社記者張璦台北24日電）財政部今天舉辦雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會，次長李慶華表示，明年統一發票經費將較今年增加，規劃編列金額超過新台幣180億元，但需端視總預算通過狀況，若經費成長，一定會以增開雲端發票專屬獎500元為主。

為鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票，經衡酌統一發票給獎經費執行情形，規劃今年9至12月期每期統一發票開獎組數，除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組及800元獎10萬組外，雲端發票專屬獎500元將由195萬組，增加為245萬組。

李慶華今天受訪指出，依照目前規劃，明年統一發票相關經費將較今年增加，編列金額超過180億元，會請賦稅署妥善規劃統一發票開獎組數，但仍需視總預算通過狀況，如果經費有所成長，一定會以增開雲端發票專屬500元獎為主，讓較多民眾可以中獎。

此外，李慶華表示，截至9月，全台雲端發票使用率已達到58.98%，再創新高，今年目標55%也提前達陣。財政部表示，持續加強推動及輔導營業人加入開立雲端發票行列，並持續推出便民優化服務，以逐年提升雲端發票使用率，讓雲端發票成為生活的一部分。（編輯：張均懋）1131024