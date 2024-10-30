雲端發票重複中獎 財部：沒有內定造假 已請國稅局查證

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（中央社記者王揚宇台北30日電）財政部抽獎宣導活動發生4人重複中大獎，引發爭議。財政部次長李慶華今天表示，已請財政部台北國稅局詳實查證，應該這幾天內會有答案；抽獎活動是公開的，沒有任何造假或民眾質疑是否有內定等問題，請各界不要有這樣的疑慮。

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎，引發爭議。

立法院司法及法制委員會今天審查司法院函請審議稅務行政事件審理法草案等案，李慶華等人列席說明，並備質詢。李慶華會前接受媒體聯訪，針對財政部抽獎宣導活動發生4人重複中大獎等議題，作相關說明。

李慶華說，此宣導活動分3個階段進行，民眾在每個階段只要符合條件與規則，都可以參加抽獎，只要符合條件就可不斷參加抽獎。

李慶華表示，每次抽獎時都有經過律師驗證，把符合資格的名單匯入電腦，透過公開抽獎程序、經過律師當場驗證，沒有問題才抽獎，中獎名單也是一樣，都有經過律師公開驗證，而且抽獎活動都是公開的，都有在網路公開，民眾可以看到抽獎流程。

李慶華說，民眾質疑為何有4個人重複中獎，財政部已請主辦單位台北國稅局詳細查證，抽獎系統或中獎人員是否有問題，已請台北國稅局詳實查證、積極辦理中，台北國稅局也許在這幾天內會給答案。

李慶華指出，財政部秉持誠信原則做活動，抽獎活動是公開的，沒有任何的造假，或是外界所質疑是否內定等問題，請民眾不要有這樣的疑慮。

媒體提問，這是否要「A民眾的錢」。李慶華說，這沒有「A到民眾的錢」，是從統一發票中獎獎金撥一點金額做APP宣導活動，鼓勵民眾使用雲端發票。

媒體追問，台北國稅局一開始說合乎規定，但後來說要清查，是否有發現一些狀況。李慶華說，民眾質疑的問題，「我們也覺得有點奇怪」，因此這件事情需要進一步釐清，必須查證清楚。

國民黨立委羅智強質詢時，詢問重複中獎者，有無財政部的職員。李慶華說，她不清楚，確認後會跟立委回報，但財政部的員工也可以參加抽獎。（編輯：楊蘭軒）1131030