北台灣入夜漸冷 冷氣團27日南下29、30日局部探10度

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署表示，明天水氣偏多、北台灣逐漸降溫；27日大陸冷氣團南下，入夜後北部平地低溫約攝氏14度，最冷時間點會是29、30日清晨，預估12、13度，局部近山區平地可能僅約10度。

中央氣象署預報員陳姵安今天告訴中央社記者，今晚起鋒面接近、明天上半天通過，接著東北季風增強，今天入夜後北台灣逐步降溫，明天清晨約18、19度，愈晚愈冷，入夜降至約16度。

陳姵安指出，27日受大陸冷氣團影響，白天北台灣高溫約15度、晚間可能降至14度；28至30日持續受冷氣團影響，但整體偏乾冷，白天各地高溫略為回升，北台灣高溫約19、20度，中部22、23度，南部24至26度，低溫部分以29、30日清晨最冷，預估將降至12、13度。

陳姵安提醒，由於整體偏乾，28至30日輻射冷卻影響大，如竹苗等近山區平地夜晚清晨可能會有約10度左右低溫；中南部地區則需留意日夜溫差。

陳姵安說，雖然這波冷氣團較強，但由於水氣偏乾，因此預估高山降雪機會不高，不過仍要留意路面結冰等情況。

陳姵安說，預估大陸冷氣團在30日白天減弱，但回溫並不明顯，穩定天氣會持續至12月2日，各地氣溫每日約回升1、2度。

降雨方面，陳姵安說，今晚至明天上半天因鋒面接近、通過及東北季風接力，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢，中部地區及南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

陳姵安提到，27日起水氣逐漸減少，一直到30日清晨受大陸冷氣團影響，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨；30日白天冷氣團減弱，水氣少，預估至12月2日各地仍以多雲到晴的天氣為主。

陳姵安說，明天東北季風南下、風力最強，各沿海陣風都在8級以上，苗栗至台南、恆春半島及蘭嶼、綠島可能有9至10級強陣風；冷氣團南下後風力就會逐漸緩和。（編輯：張雅淨）1131125