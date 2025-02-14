15日回暖高溫22至26度 週末冷氣團報到再轉冷
2025/2/14 18:08（2/14 18:40 更新）
（中央社記者余曉涵台北14日電）中央氣象署表示，明天溫度回溫明顯，各地高溫落在攝氏22到26度間，16日大陸冷氣團報到，北部、東北部高溫降到18到21度左右，清晨低溫約在13到15度。
中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，預計明天雲量會比今天更少，回溫更加明顯，高溫預計落在攝氏22度到26度之間，降雨方面東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
陳姵安說，明天晚上起微弱鋒面通過，新竹以北有零星短暫雨，16日大陸冷氣團南下，白天北部、東北部轉冷，北部高溫度下降到18度到21度左右，低溫則預計13度到15度，中南部低溫則預計在16度到17度。
降雨方面，陳姵安說明天東半部、恆春半島有局部短暫雨，新竹以北也有零星局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴。
陳姵安說，冷氣團將一直持續影響到18日，各地低溫預計在13度到17度左右，不過17日偏乾冷，18日水氣增加，基隆北海岸、西半部山區跟東半部都有降雨機率。
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陳姵安指出，19日冷氣團減弱，但因為水氣增加，所以回溫並不明顯，高溫仍只有19度到20度左右，21日東北季風增強或冷氣團南下，天氣狀況還要再觀察。
另外，陳姵安提醒今天晚上到明天清晨台南以北、金門及馬祖；明天晚上到16日清晨中部以北有局部霧的狀況，提醒民眾要留意。（編輯：龍柏安）1140214
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