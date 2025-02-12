公費流感疫苗增購10.5萬劑東洋得標 20日如期開打

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（中央社記者曾以寧台北12日電）疾管署今天表示，流感疫苗共增購10.5萬劑，將提供台灣東洋細胞培養疫苗，預計可如期20日開打，盼高風險者盡快完成接種。此案決標金額新台幣1270.5萬元，平均每劑121元。

衛生福利部疾病管制署今天表示，對於日前行政院指示緊急增購10萬劑四價流感疫苗，已於昨天完成10萬5000劑（含國防部軍醫局委託代購5000劑）採購作業，由台灣東洋藥品股份有限公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，適用年齡為6個月以上兒童、青少年及成人。

疾管署表示，預定2月14日辦理10萬劑公費增購疫苗驗收作業，加上疫苗配送及撥發時程，可如期於2月20日開打。

疾管署表示，將優先提供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專3年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類原對象公費接種。

（疾管署提供）

疾管署發言人曾淑慧說明，非常希望高風險者盡快完成接種，以避免重症死亡，屆時將持續評估接種狀況，但若狀況真的不如預期，有可能再考量做第2波開放；目前也正與各地衛生局開會，盼增加接種便利性，否則若疫苗有效期限到，還是必須銷毀。

去年秋冬流感疫苗採購時，東洋疫苗單價242元。但根據政府電子採購網，本次採購決標金額共新台幣1270.5萬元，平均每劑新台幣121元。

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台灣東洋發布新聞稿說明，因了解疫苗基金預算有限，並為降低對新年度流感疫苗疫採購的影響，台灣東洋成功爭取國外原廠支持，公益無償取得部分「細胞型流感疫苗」，並同意參與此次具緊急性的疫苗採購案，以行動支援流感防疫。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，協助政府與醫學會一起照顧全民健康是台灣東洋的企業社會責任。因此致力深化衛教，並公益捐贈疫苗照護銀髮族群健康，未來仍會與政府、醫學會緊密合作，為健康台灣共同努力。（編輯：李亨山）1140212