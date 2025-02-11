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流感季最小死亡個案 未滿10歲童未打疫苗 併發壞死性腦病變
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流感季最小死亡個案 未滿10歲童未打疫苗 併發壞死性腦病變

2025/2/11 16:12（2/11 17:20 更新）
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衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉11日在例行疫報說明，2月2至8日類流感門急診就診18萬1995人次，為近10個流感季同期最高，且近期流感併發重症病例數呈上升趨勢。中央社記者曾以寧攝 114年2月11日
衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉11日在例行疫報說明，2月2至8日類流感門急診就診18萬1995人次，為近10個流感季同期最高，且近期流感併發重症病例數呈上升趨勢。中央社記者曾以寧攝 114年2月11日
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（中央社記者曾以寧台北11日電）衛福部疾管署今天表示，上週流感門急診就診近18.2萬人次，新增28例死亡，其中包含本流感季年紀最小個案，為南部未滿10歲男童，併發急性壞死性腦病變，在發病約1週後過世。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報說明，2月2日至8日類流感門急診就診18萬1995人次，為近10個流感季同期最高；4日至10日新增28例死亡、128例重症病例，以感染H1N1為多，近期流感併發重症病例數呈上升趨勢。

死亡個案部分，防疫醫師林詠青說明，南部國小男童為本流感季年紀最小死亡個案，個案有氣喘病史，沒有接種本季流感疫苗；1月中發燒、咳嗽有痰、流鼻水，隔天又高燒超過40度、意識不清且呼吸困難，至急診就醫，發現血壓偏低，且檢驗感染A型流感。

林詠青指出，當時醫師研判個案為流感併發敗血性休克，疑似有壞死性腦病變，緊急收治加護病房，給予抗病毒藥物治療，但病況仍沒有改善，且發生多重器官衰竭，在發病約1週後死亡，主要死因為流感併發急性壞死性腦病變。

重症也有較年輕個案。林詠青指出，為南部未滿5歲早產女童，沒有接種本季流感疫苗。在2月上旬陸續出現發燒、咳嗽、活動力和食慾下降，曾到診所就醫，服用口服抗病毒藥並返家，但當天晚上又出現痙攣、意識狀態不佳。

林詠青說，個案到急診時，高燒超過40度，也有嘔吐情況，檢查發現腦部腫脹，醫師研判併發腦炎，收治加護病房並給予抗病毒藥物治療，目前住院3天，還在加護病房治療觀察中。

林詠青指出，不論大人小孩感染流感，併發症都以肺炎為主，但年紀較小的小孩併發腦炎或腦病變風險較高，病程變化會非常快速，且症狀不明顯，僅意識不清、意識狀態不佳，因此呼籲，嬰幼兒6個月以上就可以打流感疫苗，若有小小孩有類流感症狀，更要觀察重症前兆。

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疾管署發言人曾淑慧表示，流感疫情預估最快下週或下下週下降，但因本週有元宵燈會、開學等活動，氣溫也下降，因此疫情仍可能持續上下波動，目前公費流感疫苗尚有1.3萬劑，提醒高風險族群盡快接種。

行政院日前宣布增購10萬劑流感疫苗，優先提供65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前幼兒等11類人接種。曾淑慧表示，目前正在進行相關行政作業，近期每天疫苗接種量約2000到3000劑，預估可順利將10萬劑打完，屆時也將持續評估接種狀況，做進一步處理。（編輯：管中維）1140211

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（疾管署提供）
（疾管署提供）
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