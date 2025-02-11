114年首例本土傷寒 北部青少年漁港用餐發燒確診

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（中央社記者曾以寧台北11日電）衛福部疾管署今天公布國內今年首例本土傷寒確定病例，北部10多歲男性在北部漁港用餐後，於1月27日開始出現肌肉痛、喉嚨痛、反覆發燒狀況，就醫確診傷寒，目前仍在住院中。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在例行疫報時說明，個案無潛在疾病，1月27日出現發燒、肌肉痛、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、口腔潰瘍等症狀，曾到診所就醫，服藥後咳嗽、流鼻水改善，但4、5天後仍反覆發燒，到急診就醫，血液檢查發現有感染跡象，收治住院並給予抗生素；2月5日血液檢出傷寒桿菌，目前住院10天仍在治療中。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，個案近期無國外旅遊史，潛伏期曾與6名同住家人至北部漁港用餐，推測可能因食用遭受污染的海鮮而感染；其中2名家人亦曾於2至3天後出現腹瀉症狀，目前已康復，另4名家人、27名同班同學皆無疑似症狀。衛生單位已啟動相關防治措施，並採集同住家人糞便檢體送驗。

林詠青說明，傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要透過食用受病患或帶菌者糞便及尿液污染的食物或飲水而感染，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心律減慢或軀幹出現紅疹等。

林詠青指出，感染傷寒桿菌若未經妥善治療，恐併發腸出血或腸穿孔，致死率可達10%，且就算痊癒，也可能變成慢性帶菌者；經適當治療，則可降低死亡率到小於1%。

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疾管署統計，國內自2021年起迄今累計傷寒確定病例26例，其中本土病例10例及境外移入病例16例，以20至39歲個案為多，境外移入個案以鄰近亞洲國家為主，以印尼11例為多，其次為泰國2例。今年至目前累計2例，其中截至2月11日有1例本土病例，與2021至2024年同期0至1例相當。

疾管署呼籲民眾注意飲食及手部衛生，食物應充分煮熟並以熱食為宜，甲殼類海鮮建議煮沸或蒸煮10分鐘再食用，食物烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染，非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱妥善保存，尤其沙拉及冷盤的保存應特別謹慎，飲用水應煮沸或使用瓶裝水；此外，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手。（編輯：陳政偉）1140211